SMILES il progetto Erasmus+ che porta la salute mentale nelle scuole europee

Il progetto SMILES, finanziato dal programma Erasmus+, ha coinvolto scuole in quattro Paesi europei: Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna e Polonia. L’obiettivo principale è stato quello di integrare la attenzione alla salute mentale e al benessere emotivo tra le priorità dell’ambiente scolastico, in aggiunta alle tradizionali competenze di apprendimento. L’iniziativa si è focalizzata sulla promozione del supporto psicologico tra studenti e insegnanti.

Finanziato dal programma Erasmus+, il progetto SMILES ha lavorato in quattro Paesi europei (Bulgaria, Cechia, Spagna e Polonia) con un obiettivo preciso: inserire il benessere emotivo e la salute mentale tra le condizioni necessarie dell’apprendimento scolastico, accanto al rendimento. L’iniziativa, rivolta a studenti tra i 10 e i 14 anni, insegnanti e famiglie, ha sviluppato strumenti pratici per individuare segnali precoci di disagio, promuovere stili di vita più equilibrati e rafforzare l’inclusione nei contesti educativi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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