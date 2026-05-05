Ambiente e sostenibilità a Brindisi studenti portoghesi e turchi del progetto Erasmus +

Martedì 5 maggio 2026, nella sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi, si è tenuto un incontro tra studenti e docenti coinvolti nel progetto Erasmus+ “Luga – Let Us Green Again”. Il progetto, promosso dall’Istituto comprensivo “Centro”, vede la partecipazione di studenti portoghesi e turchi, che si sono confrontati su tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità. La riunione ha rappresentato un momento di scambio tra le diverse delegazioni straniere.

BRINDISI - La sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna ha ospitato questa mattina, martedì 5 maggio 2026, un incontro di studenti e docenti partecipanti al progetto di mobilità internazionale Erasmus+ “Luga – Let Us Green Again”, sviluppato dall’Istituto comprensivo “Centro”.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Erasmus a Torre del Greco: studenti europei tra storia e ambienteL’Istituto Comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco ha lanciato la Erasmus Week, un programma di mobilità internazionale che coinvolge... Pulizia a Maddalusa, studenti Erasmus raccolgono rifiuti e rilanciano l’impegno per l’ambienteProsegue l’operazione di pulizia della spiaggia di Maddalusa su iniziativa di Mareamico, dove nelle scorse settimane era già stato avviato un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ambiente e Sostenibilità: Osservatorio normativo regionale - ANCE; Sostenibilità ambientale e turismo: la transizione verde come leva economica — Italiano; ARPA Lazio con Regione e Unindustria per trasparenza e sostenibilità - SNPA; Ambiente e lavoro, l'esperto: La specializzazione sui fronti della sostenibilità è richiesta nell’80% dei casi. Piccoli per l’ambiente: a Benevento la sostenibilità si impara giocando al Nido ZerellaQuesta mattina, presso l’Asilo Nido comunale Mario Zerella in via Fratelli Rosselli (Pacevecchia), si terrà l’evento educativo Io, i miei sensi e il WWF Sannio, un’iniziativa dedicata alla sensibi ... ntr24.tv Coesione sociale e sostenibilità. La Bcc Felsinea per l’ambiente: Sostegno a chi investe sul greenL’istituto propone mutui a tassi agevolati a chi acquista una casa ad alta efficienza . Il direttore Alpi: Guardiamo con interesse alle Comunità energetiche rinnovabili. quotidiano.net Piove boddicchi.. #PuntaFalcone #SommiPicenardi #piombino #Toscana #ambiente #natura #MicroCosmo #primavera2026 #boddicchio #rospo #pioggia #ToscanaDaScoprire #toscanaovunquebella - facebook.com facebook L'ambiente di #RomaFiorentina: tra ricordi, feste e nuove speranze In 61.307 si godono una squadra bella e spietata. La Femminile sfila dopo il 3° Scudetto. Striscione in Sud per #Ranieri e in nord contro i #Friedkin @ValdarchiSimone #ASRoma x.com