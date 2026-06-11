Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi 0,127 euro per chilowattora. Il valore di riferimento all’ingrosso, chiamato Prezzo Unico Nazionale (PUN), si è attestato su questa cifra. La data di riferimento è il 11 giugno 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il valore di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 11 Giugno 2026, il PUN si attesta a 0,127 €kWh (127,23 €MWh), segnando un calo significativo del 13,2% rispetto a ieri. La media degli ultimi 7 giorni è di 0,133 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,124 €kWh. Questo dato indica una flessione rispetto ai valori recenti, pur mantenendosi leggermente sopra la media mensile. Il prezzo attuale non è vicino ai massimi né ai minimi degli ultimi 30 giorni, ma la discesa odierna rappresenta un segnale importante per famiglie e imprese che monitorano l’andamento dei costi energetici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in netto calo: prezzo PUN oggi a 0,127 €/kWh – 11 Giugno 2026

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Net Metering Shifted to Net Billing, 1 Unit Credit for Every 5 Units Exported

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