Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano si aggira oggi a 0,121 euro per kilowattora, pari a circa 120,95 euro per megawattora. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia, è stato rilevato in data 11 aprile 2026. Questa cifra indica un calo rispetto ai giorni precedenti e rappresenta il valore di riferimento per le compravendite di energia nel mercato italiano.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 11 Aprile 2026, un valore di 0,121 €kWh (120,95 €MWh). Questo dato rappresenta una diminuzione del 6,7% rispetto a ieri e si posiziona leggermente al di sopra della media degli ultimi 7 giorni (0,120 €kWh), ma ben al di sotto della media degli ultimi 30 giorni (0,137 €kWh). Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la componente energia della bolletta. Tuttavia, il prezzo finale pagato dal consumatore include anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,121 €/kWh – 11 Aprile 2026

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