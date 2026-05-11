Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano si attesta oggi a 0,115 euro per kilowattora, con un valore complessivo di 114,81 euro al megawattora. La cifra rappresenta il prezzo Unico Nazionale (PUN) e si riferisce alla giornata di oggi, 11 maggio 2026. È un dato che indica una flessione rispetto ai valori precedenti nel mercato dell’energia in Italia.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 11 Maggio 2026, un valore di 0,115 €kWh (114,81 €MWh). Questo dato segna una lieve diminuzione rispetto a ieri (-0,7%) e si posiziona al di sotto sia della media degli ultimi 7 giorni (-10,6%) sia della media degli ultimi 30 giorni (-2,2%). Negli ultimi 30 giorni, il PUN ha oscillato tra un minimo di 0,083 €kWh e un massimo di 0,151 €kWh, mostrando una certa volatilità ma senza toccare i valori estremi proprio in questi giorni. Data PUN (€kWh) Oggi (11 Maggio 2026) 0,115 Media ultimi 7 giorni 0,128 Media ultimi 30 giorni 0,117 Massimo ultimi 30 giorni 0,151 Minimo ultimi 30 giorni 0,083 Cosa significa per le famiglie.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,115 €/kWh – 11 Maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,121 €/kWh – 11 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,136 €/kWh – 7 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Argomenti più discussi: Energia elettrica gratis. PUN Index a zero per 6 ore il 1° maggio; Luce e gas, prezzi in calo ad aprile: le conseguenze sulla bolletta; Luce e gas: i prezzi all’ingrosso in leggero calo ad aprile; Mercoledì 13 maggio 2023: interruzione energia elettrica, possibili disservizi.

#Energia, Iaccarino (Enel): in Italia 40% energia elettrica deriva da gas, abbiamo quota importante rinnovabili. x.com