Una donna ha trovato una tartaruga nel cassonetto del vetro, ascoltando un rumore insolito. La tartaruga era rimasta intrappolata tra i rifiuti, apparentemente abbandonata da qualcuno in vacanza. La scoperta è avvenuta a Modena, dove l’intervento ha permesso di salvare l’animale. La donna ha rimosso la tartaruga prima che potesse essere danneggiata ulteriormente. Non si conoscono le cause dell’abbandono, né la provenienza dell’animale.

Modena, 11 giugno 2026 – Ha sentito muovere qualcosa nel cassonetto del vetro. Per fortuna non ha ignorato quello strano rumore e ha trovato una tartaruga che arrancava in mezzo ai vetri. Elisa, così si chiama, ha subito chiamato i volontari del Pettirosso che hanno subito salvato e accolto l’animale. ‘Diciamo sempre che l’amore per gli animali si vede soprattutto quando uno va in ferie. È li’ che si capisce come si comporta con i propri animali - afferma Piero Milani del Pettirosso. Per fortuna non avevano ancora svuotato il cassonetto, altrimenti la tartaruga avrebbe fatto una bruttissima fine vista la polverizzazione delle bottiglie. Ringraziamo questa ragazza perché la civiltà la si vede da come le persone trattano i propri animali", conclude Milani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisa salva la tartaruga dal cassonetto del vetro. “Gettata via da chi è andato in vacanza”

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