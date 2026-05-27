Una tartaruga spiaggiata con una ferita è stata soccorsa domenica mattina alle nove. Il capo nucleo delle guardie ecozoofile dell’ente nazionale protezione animali di Lagosanto, con circa ottanta volontari, è stato avvertito dalla Capitaneria di Porto Garibaldi. La tartaruga, chiamata Isabella, è stata recuperata e trasportata in un centro di recupero. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’animale o sulle cause della ferita.

Domenica mattina, verso le nove, Marco Pozzi capo nucleo delle guardie ecozoofile dell’ente nazionale protezione animali di Lagosanto, che annovera ottantina tra soci e guardie volontarie, è stato allertato dalla Capitaneria di Porto Garibaldi. Una turista aveva avvisato una tartaruga di grandi dimensioni in difficoltà. Si era spiaggiata nella zona più settentrionale del lido Volano, compresa fra lo Scanno e la foce del vecchio alveo del Po e presentava una grossa ferita alla testa, con anche uscita di tessuti. Subito Pozzi ha allertato il collega Massimo Evangelisti, specializzato nel soccorso fluviale marittimo, facendo partire una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tartaruga spiaggiata: "Aveva una ferita, ora Isabella è salva"

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