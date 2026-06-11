Le dichiarazioni di Roberto Vannacci durante la sua ospitata a Otto e mezzo hanno acceso un nuovo scontro politico e mediatico. Intervistato dalla giornalista e conduttrice Lilli Gruber, il leader di Futuro Nazionale ha affrontato diversi temi, dal rapporto con la Lega alle politiche migratorie, passando per le quote rosa e le critiche rivolte a Marina Berlusconi. Fin dalle prime battute, l’ex generale ha ripercorso la propria esperienza politica, soffermandosi sul legame ormai concluso con Matteo Salvini. Vannacci ha respinto l’idea di aver sfruttato il partito per costruire la propria carriera politica, ribaltando completamente la prospettiva: “Non ho usato Salvini, lui ha usato me per prendere 500mila voti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Cosa ha fatto Salvini”. A Otto e mezzo le parole di Roberto Vannacci, Lilli Gruber e il pubblico gelati

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Decreto sicurezza, Salvini: A qualcuno lasciamo le parole, noi preferiamo agire

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