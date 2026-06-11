edifici scolastici la provincia ascolta i ragazzi

La Provincia di Varese ha avviato un progetto di ascolto degli studenti riguardo agli edifici scolastici. L’obiettivo è raccogliere feedback per migliorare la sicurezza, la sostenibilità e le caratteristiche degli ambienti scolastici. L’iniziativa coinvolge direttamente gli studenti per comprendere meglio le loro esigenze e le eventuali criticità. Non sono stati forniti dettagli sui metodi di consultazione o sui risultati attesi.

Alleanza tra la Provincia di Varese e gli studenti con l’obiettivo di rendere gli edifici scolastici sempre più sicuri, sostenibili e soprattutto rispondenti alle esigenze di chi li vive quotidianamente all’interno degli edifici. A Villa Recalcati è stato siglato il protocollo d’intesa che istituisce l’ Osservatorio sull’edilizia scolastica dedicato alle scuole superiori del territorio. Si tratta di un organismo consultivo e di partecipazione della componente studentesca alle attività istituzionali della Provincia in materia di edilizia scolastica: ne faranno parte infatti la Consulta provinciale studentesca e l’Unione degli studenti provinciale di Varese. Saranno loro a presentare tutte le istanze sulle necessità strutturali e funzionali degli edifici, in base alle esigenze provenienti dalle singole scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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