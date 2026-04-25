Rischio sismico la Regione avvia la nuova programmazione per gli edifici scolastici

La Regione Campania ha avviato una nuova fase di interventi dedicati alla riduzione del rischio sismico negli edifici scolastici e nelle infrastrutture strategiche dei Comuni. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e garantire l’efficienza delle strutture essenziali per la gestione delle emergenze e la protezione civile, coinvolgendo interventi di manutenzione e adeguamento degli edifici. La programmazione riguarda specificamente le strutture utilizzate per scopi scolastici e altri servizi pubblici considerati prioritari.

La Regione Campania avvia la nuova programmazione degli interventi connessi alla mitigazione del rischio sismico, relativa agli edifici e alle infrastrutture strategiche dei Comuni, fondamentali per la gestione delle emergenze e per assicurare la continuità delle funzioni di protezione civile.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Rischio sismico, la Regione Campania avvia la nuova programmazione per la messa in sicurezza di edifici strategiciLa Regione Campania avvia la nuova programmazione degli interventi connessi alla mitigazione del rischio sismico, relativa agli edifici e alle... Rischio sismico, la Regione Campania avvia la nuova programmazione: fino a 2 milioni per singolo interventoL’obiettivo è definire una mappatura aggiornata e condivisa con i territori degli interventi necessari sui cosiddetti “fabbricati strategici”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mitigazione del rischio sismico in Calabria, Versace: Noi ancora senza funzioni delegate dalla Regione · ilreggino.it; La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli; Il Lazio è la quarta regione in Italia per rischio legato alle catastrofi naturali; 50. sisma: Riccardi, prioritario tema responsabilità in attuali rischi. Rischio sismico in Campania: al via la programmazione per mettere in sicurezza gli edifici strategiciLa Regione Campania lancia un piano di prevenzione per il rischio sismico: definiti criteri e obiettivi per mettere in sicurezza edifici strategici, infrastrutture vitali e centri di coordinamento. 2anews.it Il Rischio Sismico In CampaniaA poche settimane dalla giornata formativa sulla gestione delle emergenze di protezione civile, promossa dalla Prefettura, questa mattina presso il Palazzo del Governo di Benevento si è svolto un conv ... irpinia24.it Rischio sismico, nuova programmazione regionale per messa in sicurezza edifici strategici dei comuni. Assessora Zabatta: "disegniamo la mappa degli interventi prioritari per essere pronti" Vita Web Tv #campania #rischiosismico #messainsicurezzaedifici #a - facebook.com facebook Rischio sismico : online la piattaforma per le aree interne Domande entro il 4 giugno 2026 gdc.ancidigitale.it/online-la-piat… x.com