In tour nelle scuole per stendere una mappa delle criticità, ma anche per capire di cosa ha bisogno chi è in classe tutti i giorni. A Cernusco Vivere e Adesso, le due liste di opposizione, area progressista, stanno facendo il giro degli istituti cittadini: dappertutto incontrano i presidi. L’ultima vista all’ Itsos Marie Curie, 1.750 ragazzi fra tecnici e licei. È la tappa più recente di un percorso che toccherà "altre agenzie educative: centri giovanili e oratori - spiegano i consiglieri Nadia Pezzoni, Luca Forlani e Danilo Redaelli -. Occuparsi di scuola e formazione vuole dire avere cura delle nuove generazioni adesso per costruire insieme il futuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tour negli edifici scolastici. L’opposizione in campo: "Occupiamoci dei ragazzi"

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