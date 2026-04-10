La nuova mina vagante dopo Claudia Conte i retroscena sulle nomine e le altre pillole

Negli ultimi giorni si sono susseguiti sviluppi nel panorama politico riguardanti un'esponente del settore, che dopo un lungo periodo di attività intensa, ha annunciato pubblicamente una presunta relazione con un ministro di alto livello. Questa rivelazione ha generato un forte clamore e ha portato a scrutinare le nomine e le dinamiche interne al governo, mentre i retroscena sui passaggi e le decisioni recenti sono stati oggetto di discussione tra osservatori e media.

Dopo anni di intensissima attività tra i politici, alla fine è arrivato il semaforo rosso per Claudia Conte, che ha reso nota a tutti la sua presunta relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, scatenando un caso politico che ha messo in difficoltà il governo Meloni. Ma tra i corridoi del potere c’è ancora allarme, per «un’altra mina vagante in giro», si sente dire davanti a Palazzo Chigi. Già, perché da tempo si agita una scalpitante presenza a Roma, che chiede incontri diretti ai ministri, con alcune nette somiglianze nei metodi che evocano la “strategia Claudia Conte”. Viene persino definita «bellissima e vistosissima, molto più di CC». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La nuova mina vagante dopo Claudia Conte, i retroscena sulle nomine e le altre pillole Chi è la "mina vagante" che può travolgere Conte e Schlein: il sondaggioIl panorama politico in vista delle elezioni del 2027 si arricchisce di una sorpresa: secondo l’ultimo sondaggio BiDiMedia, Silvia Salis, sindaca di... L’ennesimo zampino di Bettini tra Schlein e Conte e le altre pillole del giorno“L’ultimo ideologo del vecchio Pci” mette un’altra volta insieme, a un tavolo, la segretaria dem e il leader del M5s… Le chicche di L43. Argomenti più discussi: Lui si blinda al Viminale. Ma il caso Piantedosi è una mina vagante per Meloni; Perché Claudia Conte ha ammesso proprio ora una relazione con Piantedosi?; Piantedosi l’annuncio in diretta di Giorgia Meloni | la decisione è questa; È lui il nuovo ministro Governo la decisione di Giorgia Meloni. Osservatorio Nazionale Bullismo, Claudia Conte è la nuova portavoceÈ Claudia Conte la nuova portavoce Ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Tra i suoi compiti, quello di curare i rapporti con la stampa e i media nazionali, presentare le ... ilgiornale.it Spunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi: https://fanpa.ge/HPATY - facebook.com facebook Piantedosi, i misteri dell’intervista a Claudia Conte: è caccia al mediatore. Per lei contratti a rischio x.com