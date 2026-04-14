La mina vagante McAfee

Una nuova vicenda coinvolge un individuo misterioso collegato a chiamate sconosciute. Si tratta di una persona che ha fatto parlare di sé in relazione a un wrestler noto, con riferimenti a comunicazioni che hanno attirato l’attenzione nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. La figura in questione è stata identificata come l’autore di alcune chiamate che hanno generato curiosità e discussioni tra gli appassionati.

Devo dire che non appena ho scoperto che Pat fosse l’uomo misterioso dietro le strane chiamate di Randy Orton, mi è venuto naturale storcere il naso. Non ero tra chi credeva ad un miracoloso ritorno di Vinnie Mac a sostegno del legend killer (perché poi? Boh), ma certamente pensavo ad un turn inaspettato di qualche Face ora in pianta stabile nel roster. Al massimo, volendo sfruttare a dovere le meningi, al grande avvento di The Rock in WWE, che con Cody ha una storia aperta da due anni e che credo, a sto punto, non si chiuderà più. Di sicuro non immaginavo Pat McAfee, e di certo non in una nuova veste da cattivo. Il suo arrivo inaspettato a...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - La mina vagante McAfee Chi è la "mina vagante" che può travolgere Conte e Schlein: il sondaggioIl panorama politico in vista delle elezioni del 2027 si arricchisce di una sorpresa: secondo l’ultimo sondaggio BiDiMedia, Silvia Salis, sindaca di... Alcaraz evita la mina vagante del tabellone: Bublik spazzato via da De MinaurL’autostrada verso la finale degli Australian Open 2026 ha un solo nome sulla targa: Carlos Alcaraz. "American Nightmare" vs. "Legend Killer". Chi vincerà Che ruolo avrà Pat McAfee Show Non perderti #WrestleMania, live nelle notti di sabato 18 e domenica 19 aprile, a partire dalle 00:00, su Netflix! - facebook.com facebook JBL: "Queste reazioni dimostrano che Pat McAfee fa bene il suo lavoro" x.com