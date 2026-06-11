Ecco il piano contro le alluvioni | Lavori per 140 milioni di euro

Da ilrestodelcarlino.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un investimento di quasi 140 milioni di euro è stato annunciato per mettere in sicurezza il territorio marchigiano. I fondi saranno utilizzati per realizzare opere volte a ridurre il rischio idraulico e migliorare la capacità di resistere agli eventi meteorologici estremi. Il piano prevede lavori specifici contro le alluvioni, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e limitare i danni causati dal dissesto idrogeologico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un investimento complessivo di quasi 140 milioni per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi. È il cuore del programma degli interventi già realizzati e di quelli in fase di progettazione, illustrato dall’assessore regionale Tiziano Consoli, dalla presidente del Consorzio di bonifica Marche, Francesca Gironi, con i vertici del Cbm, i tecnici dell’ente, il direttore del dipartimento della Protezione civile regionale, Stefano Stefoni, e rappresentanti del Genio civile Marche Nord e Marche Sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecco il piano contro le alluvioni lavori per 140 milioni di euro
© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il piano contro le alluvioni: "Lavori per 140 milioni di euro"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Inondations, sécheresse, montée des eaux : lItalie en danger | Documentaire Environnement- AMP

Video Inondations, sécheresse, montée des eaux : lItalie en danger | Documentaire Environnement- AMP

Notizie e thread social correlati

Difesa del territorio piacentino: la Regione chiede 3,7 milioni di euro contro frane e alluvioniLa Regione ha richiesto un finanziamento di 3,7 milioni di euro per interventi di protezione del territorio nel piacentino.

Il presidente Giani: "I fondi per le alluvioni a quasi 400 milioni di euro"Il presidente della regione ha annunciato che i fondi destinati agli interventi contro le alluvioni ammontano a quasi 400 milioni di euro.

Temi più discussi: Ecco il piano contro le alluvioni: Lavori per 140 milioni di euro; Piano Casa: ecco gli interventi e le disponibilità per Terni; Voghera, via al piano asfalti: ecco dove cambia la viabilità; Carenza di farmacisti e operatori sanitari sotto i riflettori dell’Europa: ecco le proposte.

lavori ecco il piano controEcco il piano contro le alluvioni: Lavori per 140 milioni di euroUn investimento complessivo di quasi 140 milioni per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, con opere destinate a ridurre il risch ... ilrestodelcarlino.it

Ecco il nuovo piano dell’Anac contro i furbetti del PnrrLa nuova strategia dell’Anac promette guerra totale ai bandi pilotati. Ecco tutti i dettagli del piano contro la corruzione ... energiaoltre.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web