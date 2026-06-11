Un investimento di quasi 140 milioni di euro è stato annunciato per mettere in sicurezza il territorio marchigiano. I fondi saranno utilizzati per realizzare opere volte a ridurre il rischio idraulico e migliorare la capacità di resistere agli eventi meteorologici estremi. Il piano prevede lavori specifici contro le alluvioni, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e limitare i danni causati dal dissesto idrogeologico.

Un investimento complessivo di quasi 140 milioni per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi. È il cuore del programma degli interventi già realizzati e di quelli in fase di progettazione, illustrato dall’assessore regionale Tiziano Consoli, dalla presidente del Consorzio di bonifica Marche, Francesca Gironi, con i vertici del Cbm, i tecnici dell’ente, il direttore del dipartimento della Protezione civile regionale, Stefano Stefoni, e rappresentanti del Genio civile Marche Nord e Marche Sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il piano contro le alluvioni: "Lavori per 140 milioni di euro"

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Inondations, sécheresse, montée des eaux : lItalie en danger | Documentaire Environnement- AMP

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