Il presidente della regione ha annunciato che i fondi destinati agli interventi contro le alluvioni ammontano a quasi 400 milioni di euro. Questi fondi sono stati rimodulati e integrati grazie a tre ordinanze commissariali emesse nelle ultime settimane. Le risorse coprono gli interventi relativi agli eventi alluvionali verificatisi tra febbraio e marzo dello scorso anno, oltre alle alluvioni avvenute nell’autunno del 2023.

Rimodulati e integrati, attraverso 3 ordinanze commissariali dei giorni scorsi, gli interventi per gli eventi di febbraio e marzo dello scorso anno e per le alluvioni dell’autunno del 2023. Un percorso di ricostruzione e una messa a terra degli interventi che procede per dare risposte concrete a chi ha subito danni negli eventi meteo eccezionali che dell’ottobre e novembre 2023, del febbraio 2025 e del marzo 2025. In particolare per quest’ultima criticità (terminata la procedura di ricognizione dei fabbisogni da parte del commissario e a seguito dell’iter istruttoria effettuato con il Dipartimento di Protezione Civile ) è stata approvata, con ordinanza del 23 aprile 2026, la rimodulazione e integrazione del piano degli interventi, per un valore complessivo di oltre 136 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il presidente Giani: "I fondi per le alluvioni a quasi 400 milioni di euro"

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