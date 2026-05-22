Difesa del territorio piacentino | la Regione chiede 3,7 milioni di euro contro frane e alluvioni
La Regione ha richiesto un finanziamento di 3,7 milioni di euro per interventi di protezione del territorio nel piacentino. Le risorse serviranno a realizzare casse di laminazione, ripristinare argini e migliorare le opere idrauliche. Sono previsti inoltre interventi di adeguamento delle scogliere lungo il litorale e misure di prevenzione e mitigazione del rischio frane nelle aree dell’Appennino. Questi lavori mirano a rafforzare le difese contro frane e alluvioni, garantendo una maggiore sicurezza alle zone interessate.
Casse di laminazione, ripristino di argini, opere idrauliche. Adeguamento di scogliere lungo il litorale marino, interventi di prevenzione e mitigazione del rischio frane in Appennino.La Regione Emilia-Romagna candida dieci interventi, da Piacenza a Rimini, al finanziamento del Piano nazionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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