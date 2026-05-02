Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, si è svolto un confronto tra la conduttrice e l’esponente di Azione. La discussione ha toccato vari aspetti legati alla strategia politica del partito e alle motivazioni che spingono gli elettori a sostenere la formazione. La conversazione si è conclusa con alcune dichiarazioni sulla posizione europeista del movimento e ha generato alcune reazioni tra il pubblico.

Botta e risposta tra la conduttrice di Otto e mezzo, Lilli Gruber, e Carlo Calenda su La7. Il tema è il futuro di Azione. La padrona di casa entra a gamba tesa: “Lei attacca sempre Conte, Fratoianni, Bonelli. Non è nel centrosinistra lei? Preferisce Meloni?”. “No penso siano due facce della stessa sciagura”, risponde Calenda. Gruber quindi incalza ancora, citando una domanda di Prodi di pochi giorni fa: “Dove vuole andare con il suo scarso 3% se non è disposto ad allearsi? Rischia l’irrilevanza?”. “Non lo so lo decideranno gli italiani, io credo di dare un’alternativa di voto”, prova a rispondere Calenda. La conduttrice insiste: “ Ma perché uno dovrebbe votare lei se non governerà mai? “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché uno dovrebbe votare lei se non governerà mai?”. “Sono l’unico europeista”. “Eeeeh…”. Botta e risposta Gruber-Calenda

Perché NO. Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole

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