È attiva la Casa di Comunità in zona fiera

Le porte della nuova Casa di Comunità in zona fiera a Faenza sono state aperte ieri pomeriggio, con le prime visite e accettazioni di pazienti. La struttura non ha avuto una cerimonia di inaugurazione, ma ha iniziato subito a operare. La struttura si trova in una zona centrale e sarà dedicata a fornire servizi sanitari di base. Le prime persone sono state già accolte e sottoposte a controlli medici.

Si sono aperte le porte della nuova Casa di Comunità in zona fiera a Faenza. Non con un’inaugurazione vera e propria, ieri pomeriggio, ma con le prime accettazioni dei pazienti e le prime visite. Nell’area del nuovo edificio che un tempo ospitava il padiglione A del centro fieristico, poi demolito, le reti che delimitano i lavori in corso tutto intorno alla Casa di Comunità sono le stesse che indicano il percorso per accedere all’interno della nuova sede della medicina territoriale dell’Ausl Romagna. Quando le due porte scorrevoli si aprono però, offrono a chi vi accede uno scorcio di colori tenuti e moderne finiture. La prima immagine è la sala d’attesa, con una ventina di sedute e subito oltre lo sportello unico Cup che sarà aperto il mercoledì dalle 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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