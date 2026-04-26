Da domani entrerà in funzione la nuova Casa di comunità di Asl5 a Ceparana, come già annunciato nei giorni scorsi da un quotidiano locale. La struttura è pronta per accogliere i cittadini e offrire servizi sanitari e sociali. La sua apertura rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza territoriale nella zona. La struttura sarà aperta al pubblico a partire dalla giornata di domani.

Sarà operativa da domani, come anticipato da La Nazione nei giorni scorsi, la nuova Casa di comunità di Asl5 a Ceparana. I servizi sociosanitari attualmente ubicati nella sede distrettuale di Ceparana, in piazza IV Novembre, sono stati trasferiti nella nuova sede di via Garibaldi 12, conservando gli stessi orari, giorni di apertura e contatti telefonici, i seguenti servizi: cup, anagrafe sanitaria, entro prelievi, l’ambulatorio infermieristico, gli ambulatori specialistici, lo studio dell’infermiere di famiglia e comunità, le cure domiciliari, l’assistente sociale, la farmacia per la distribuzione di ausili per protesica e incontinenza, il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attiva da domani la nuova Casa di comunità

Si amplia l'offerta sanitaria per le aree interne: inaugurata la Casa della Comunità di Montorio

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