Da lunedì 30 marzo, la Casa della Comunità di Cavezzo sarà pienamente operativa con l’attivazione dell’ala nord al piano rialzato. La struttura, ristrutturata con circa 500mila euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, comprende nuovi spazi destinati a servizi dedicati alla comunità. La conclusione dei lavori si aggiunge alle attività già avviate nell’edificio, che ora include anche questa nuova sezione.

Punto Prelievi, Infermieristica di Comunità, Pediatria di Comunità, Consultorio e Pediatra di Libera Scelta si uniranno agli studi dei medici di medicina generale, già operativi nella struttura di via Dante Alighieri 50 La Casa della Comunità di Cavezzo sarà presto pienamente operativa. Grazie alla ristrutturazione dell’ala nord al piano rialzato, investimento da circa 500mila euro finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da lunedì 30 marzo entreranno in funzione anche i nuovi spazi che ospiteranno il Punto Prelievi, il Punto di Infermieristica di Comunità con l’esecuzione di ECG in telerefertazione, e un’area dedicata all’offerta integrata di servizi per la salute della donna, del bambino e della famiglia con Pediatria di Comunità, Consultorio e Pediatra di Libera Scelta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Completata la Casa della Comunità di Cavezzo, da lunedì attiva anche l’ala nord

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