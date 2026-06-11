Due club di Premier League sono interessati a Thuram, e Spalletti ha aperto alla possibilità di cederlo se arriva un’offerta di almeno 45 milioni di euro. La società valuta le proposte e potrebbe decidere di vendere il giocatore se si avvicina a questa cifra, lasciando aperta la porta a una possibile partenza. La situazione resta in evoluzione, ma al momento non ci sono accordi definitivi.

di Luca Fioretti Due club di Premier League su Thuram, Spalletti dà il via libera alla cessione ma serve un’offerta da almeno 45 milioni di euro. Le ottime prestazioni offerte nell’ultimo campionato hanno riacceso prepotentemente i riflettori del mercato internazionale su Khéphren Thuram. Il centrocampista francese è finito nel mirino della Premier League, con ben due club inglesi che hanno iniziato a muovere i primi passi concreti per portarlo oltremanica in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza della Juventus non ha intenzione di erigere muri invalicabili e ha già stabilito la cifra necessaria per far vacillare la Continassa: per strappare l’ex Nizza ai bianconeri servono almeno 45 milioni di euro, una valutazione importante che permetterebbe al club di mettere a bilancio una corposa plusvalenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Due club di Premier su Thuram, per Spalletti non è incedibile: a questa cifra potrebbe anche partire

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SIPARIETTO tutto da RIDERE tra Khephren THURAM e SPALLETTI in conferenza stampa |

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