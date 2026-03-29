Due club di Premier League sono interessati a Khephren Thuram, giocatore che guadagna poco più di due milioni di euro. La possibilità di una sua cessione potrebbe portare a una maxi plusvalenza per il club attuale. La partecipazione alla Champions League potrebbe influenzare la permanenza del calciatore nella squadra. La trattativa resta aperta, ma il futuro di Thuram dipende anche dall'esito delle competizioni europee.

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© Juventusnews24.com - Thuram a rischio senza Champions. Sarebbe maxi plusvalenza: due club di Premier su Khephren

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