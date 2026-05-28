Il centrocampista è tornato a Milano dopo aver lasciato l’Inter, ma la società nerazzurra sta valutando il suo futuro. Sul giocatore ci sono due club di Premier League interessati a ingaggiarlo. La dirigenza nerazzurra non ha ancora preso una decisione definitiva e sta analizzando le opzioni disponibili. La possibile partenza del giovane si inserisce in un quadro di valutazioni legate alla rosa e alle strategie di mercato della società.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il centrocampista è tornato a Milano, ma la dirigenza nerazzurra valuta il futuro del classe 2005. Il futuro di Aleksandar Stankovic è uno dei nodi principali per il centrocampo nerazzurro. Oggi il Corriere dello Sport offre un focus sulla situazione del giocatore, nell’ultimo anno al Bruges con ottimi riscontri ma destinato a tornare all’Inter grazie alla clausola di riacquisto che il club ha inserito l’estate scorsa. «Il ragazzo è a Milano, ieri è stato al Coni per rinnovare l’idoneità sportiva e non è mancato un primo contatto con la dirigenza nerazzurra per schiarirsi le idee su quello che potrebbe essere il piano dell’Inter dopo aver esercitato la recompra già programmata» si legge oggi sul quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Stankovic torna nerazzurro ma può già partire. Su di lui ci sono due club di Premier League

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INTER, STANKOVIC TORNA SCELTA A SORPRESA IN PORTA!

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Aleksandar Stankovic è tornato a Milano: visite al Coni e incontro con l’Inter per decidere il futuro. #Inter #Stankovic #Calciomercato #FCIM #Nerazzurri #SerieA x.com

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