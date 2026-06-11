Il Gimmel, un anello composto da due parti che si uniscono in uno solo, è un simbolo di amore e unità diffuso dal Medioevo fino all'epoca Regency. Era tradizionalmente scambiato tra promessi sposi come segno di impegno e connessione. Questo tipo di anello rappresenta un legame che si completa quando le due parti si uniscono. La sua storia include vari periodi storici e stili, mantenendo il significato di unione tra due persone.

Nel tardo Rinascimento, l'arte orafa si fece sempre più complessa e raffinata, così come l'aspetto di questo gioiello, molto diffuso in Germania, Francia e Inghilterra, che, a questo punto, veniva usato ormai esclusivamente come promessa di fidanzamento o fede nuziale: spesso era impreziosito da gemme come rubini e smeraldi e poteva includere incisioni ispirate alla Bibbia, come «l'uomo non separi ciò che Dio ha unito» così come i nomi degli stessi sposi. Dopo il 1649 Oliver Cromwell, influente parlamentare e politico inglese, tentò di abolire l'uso di questo monile in linea con la visione puritana che voleva imporre uno stile di vita più austero e semplice, bandendo i gioielli e ponendo invece più enfasi sullo scambio delle promesse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Due anelli che diventano uno: il Gimmel è l'antenato più romantico della fede nuziale

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