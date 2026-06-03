Il 12 maggio 1971, a Saint-Tropez, Bianca Jagger indossa un bridal suit di Yves Saint Laurent per il suo matrimonio. Il completo, composto da giacca e pantaloni, rompe con le tradizioni del classico abito da sposa. Questo look innovativo ha suscitato grande attenzione, segnando un cambiamento nel modo di concepire l’abbigliamento nuziale. La scelta si distingue per la sua semplicità e modernità rispetto alle soluzioni tradizionali dell’epoca.

Il bridal suit bianco di Bianca Jagger del 1971 ha rivoluzionato l’idea di abito da sposa. Un abito che ispira ancora oggi i look nuziali, vedere per credere Dua Lipa durante il girono delle nozze Il 12 maggio 1971, a Saint-Tropez, Bianca Jagger segna uno dei momenti più dirompenti nella storia della moda nuziale scegliendo un bridal suit firmato Yves Saint Laurent per il suo matrimonio. Con la giacca che segnava lo scollo e lasciava intravedere il décolleté e il maxi cappello, il look di Bianca ha fatto innamorare anche Due Lipa, che lo ha replicato per le nozze con Callum Turner a Londra (e chissà cosa ci aspetta per la festa di matrimonio prevista nei prossimi giorni in Sicilia). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 12 maggio 1971, Bianca Jagger segna uno dei momenti più dirompenti nella storia della moda nuziale scegliendo un bridal suit

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