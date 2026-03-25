A Empoli, negli ultimi giorni, si sono verificati diversi furti che hanno interessato automobili e abitazioni. Tra i beni rubati, una fede nuziale appartenente a una donna deceduta è stata sottratta da una casa. La polizia sta indagando sugli episodi, che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno cercando di identificare i responsabili e di aumentare i controlli nella zona.

Empoli, 25 marzo 2026 – «Stavolta hanno portato via la cosa a cui tenevo di più: la fede della mia cara moglie scomparsa. Era un suo ricordo e mi dispiace molto». È affranto, quasi rassegnato Raffaello Marini, ma non certo intimidito dalla nuova ’visita’ dei ladri, avvenuta lunedì scorso intorno all’ora di cena in via Torricelli. Il tempo – appena mezz’ora – di fare un salto dalla figlia che abita a pochi chilometri di distanza, tanto è bastato per ritrovare la casa a soqquadro e gli effetti più preziosi spariti. Il racconto della famiglia derubata. «Sono uscito alle 20.20 e rientrato alle 20.50 – racconta la vittima – e quando ho messo la chiave nella toppa mi sono accorto che dall’interno era stato messo il gancio di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di furti in auto e abitazioni, Empoli nel mirino dei malviventi. “Rubata la fede nuziale, che dolore”

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