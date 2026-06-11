Dua Lipa e Callum Turner in luna di miele a Tropea | in Calabria arriva il momento più romantico del viaggio

Da screenworld.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dua Lipa e Callum Turner sono stati fotografati a Tropea, in Calabria, durante la loro luna di miele. La cantante e l’attore si sono mostrati in atteggiamenti affettuosi mentre passeggiavano per il centro storico del paese. Le immagini ritraggono i due mentre si godono il mare e le strade caratteristiche della località, in un momento di relax e intimità. La coppia ha scelto questa meta per il viaggio di nozze.

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La luna di miele di Dua Lipa e Callum Turner sta diventando un vero e proprio tour delle meraviglie del Sud Italia. Dopo tre giorni di festeggiamenti esclusivi tra Londra e la Sicilia, la popstar britannica di origini kosovaro-albanesi e l’attore inglese hanno scelto di proseguire il loro viaggio nuziale esplorando le bellezze del Mediterraneo, con una tappa che ha sorpreso fan e addetti ai lavori: Tropea, la Perla del Tirreno calabrese. La coppia è stata fotografata al ristorante Il Convivio, nel cuore del centro storico di Tropea, seduta a un tavolo vista mare per quella che è stata descritta come una romantica cenetta a base di ravioli con ‘nduja e cipolla. Un momento di intimità rubato alla frenesia mediatica che ha accompagnato le loro nozze, celebrando l’autenticità della tradizione gastronomica calabrese in uno dei borghi più suggestivi d’Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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