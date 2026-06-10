Dua Lipa e Callum Turner hanno iniziato il loro viaggio di nozze in Italia, spostandosi tra Calabria e Sicilia a bordo di uno yacht. Dopo le nozze, i due sono stati avvistati mentre navigavano lungo le coste del Sud. La coppia ha trascorso la luna di miele in mare, visitando diverse località lungo la rotta. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli del viaggio è stata resa nota.

Dopo le nozze da sogno, Dua Lipa e Callum Turner sono partiti in viaggio per il sud Italia a bordo di un mega yacht per la loro luna di miele Dopo ilmatrimonioda favola celebrato a Palermo,Dua Lipa e CallumTurner continuano a far sognare i fan con unaluna di miele tutta italiana. La coppia, che durante le nozze si è promessa di “restare folle per sempre“, ha scelto il Mediterraneo come cornice perfetta per i primi giorni da marito e moglie.I due si sono imbarcati su uno yacht da sogno. Archiviata l’atmosfera magica del wedding weekend siciliano, i due sono saliti a bordo del lussuosoyacht Nympheas, elegante imbarcazione bianca e blu con cui stanno attraversando alcune delle località più affascinanti delSud Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dua Lipa e Callum Turner, il viaggio di nozze tra Calabria e Sicilia in yacht

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Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

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