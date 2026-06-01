Romantico e retrò il beauty look di Dua Lipa per le nozze con Callum Turner

Dua Lipa ha optato per un beauty look romantico e luminoso in occasione del suo matrimonio con Callum Turner. Contrariamente ai suoi tipici look audaci e scintillanti sul palco, per il giorno delle nozze ha scelto uno stile semplice, raffinato e retrò. La cantante ha mantenuto un aspetto naturale, puntando su un trucco delicato e un’acconciatura classica. La scelta ha rappresentato un cambio di tono rispetto ai suoi look abituali, concentrandosi su un’immagine più sobria e elegante.

Sul palco siamo abituati a vederla in abiti audaci e make-up scintillanti, ma per il giorno del suo matrimonio Dua Lipa ha scelto un look romantico, raffinato e luminoso, all’insegna della semplicità. Dua Lipa e il look da matrimonio, romantico e raffinato. La popstar e l’attore britannico si sono detti sì domenica all’ Old Marylebon Town Hall di Londra con una cerimonia cui hanno partecipato solo gli anici più intimi e i familiari. I festeggiamenti in grande stile sono previsti per il prossimo fine settimana a Palermo, in Sicilia, con ricevimenti ed eventi. Per le nozze più raccolte Dua ha scelto l’understatement: tailleur Schiaparelli su misura, composto da un blazer sartoriale con bottoni gioiello dorati e gonna midi asimmetrica con orlo più lungo sul retro. 🔗 Leggi su Amica.it

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Dua Lipa in un abito su misura di Schiaparelli Couture per il suo matrimonio con Callun Turner (31 maggio 2026) reddit

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