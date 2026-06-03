Un drone ha colpito un autobus in transito verso la Crimea, provocando sette morti e alcuni feriti. L’incidente si è verificato durante il viaggio, mentre il veicolo attraversava una strada trafficata. Tra i passeggeri rimasti feriti ci sono persone con ferite di varia gravità, alcune ricoverate in ospedale. Le autorità stanno investigando sulle modalità con cui il drone è riuscito a colpire il veicolo in movimento.

Come è stato possibile colpire un autobus civile in transito?. Chi sono i passeggeri rimasti feriti nell'impatto del drone?. Quali misure adotteranno le autorità per proteggere le rotte verso la Crimea?. Dove si trovano ora i sopravvissuti dell'attacco a Yenakiyevo?.? In Breve 11 feriti di diversa entità sono attualmente sotto osservazione medica a Yenakiyevo. Denis Pushilin ha diffuso i dettagli dell'attacco tramite il canale Telegram. L'incidente coinvolge la tratta stradale tra Mosca e la penisola di Crimea. L'area colpita si trova nella regione di Donetsk sotto controllo russo. Sette morti dopo l’impatto di un drone contro un autobus a Yenakiyevo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia su un autobus: drone colpisce il bus verso la Crimea, 7 morti

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