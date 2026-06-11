Nella serata di martedì, i carabinieri hanno arrestato un giovane del 2002 in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante il controllo, sono stati trovati anche un coltello e un tirapugni. Un altro ragazzo è stato denunciato, mentre il primo è stato portato in cella.

Nella serata di martedì, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano hanno arrestato in flagranza di reato un giovane classe 2002, residente nella provincia di Bergamo, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato effettuato nel Comune di Bianzone, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. I militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo tre persone che, fin dalle prime fasi dell’accertamento, hanno manifestato un atteggiamento particolarmente nervoso e insofferente. La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire, nella disponibilità di uno degli occupanti, tre panetti di hashish per un peso complessivo di 300 grammi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga, coltello e tirapugni. Uno in cella e uno denunciato

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