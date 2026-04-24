A Siena, un uomo di 35 anni è stato denunciato dopo un inseguimento con la polizia. Durante il tentativo di fuga, ha gettato via alcune dosi di sostanza stupefacente, che sono state recuperate dagli agenti. Il fermo si è concluso con il sequestro di 12 dosi pronte per la vendita. L’uomo, tunisino, è stato quindi formalmente accusato di spaccio di droga.

Un cittadino tunisino di 35 anni è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo un inseguimento avvenuto a Siena. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato nella serata di lunedì, dopo aver tentato di sfuggire agli agenti e aver abbandonato 12 dosi di droga durante la fuga. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio, organizzato nell’ambito delle attività di alto impatto disposte dal Prefetto e coordinate dal Questore. L’inseguimento in Viale Cavour Lunedì scorso, intorno alle 22, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico stavano pattugliando Siena, quando hanno notato un veicolo fermo sul lato della strada in Viale Cavour.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Siena, scappa alla Polizia e butta via la droga: denunciato uno spacciatore, aveva le dosi già pronte

Notizie correlate

Leggi anche: Vede la polizia e scappa: addosso aveva hashish e cocaina (già pronte per essere piazzate)

Controlli in centro: denunciato uno spacciatore con 4 dosi di cocaina in tascaProsegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri per la tutela della sicurezza urbana e del decoro nel centro...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Spacca il naso a un dipendente della Coop e scappa con la refurtiva fino alla Cgil: arrestato.

Siena, scappa alla Polizia e butta via la droga: denunciato uno spacciatore, aveva le dosi già pronteUn tunisino di 35 anni è stato denunciato a Siena per spaccio dopo un inseguimento e il sequestro di 12 dosi di droga. virgilio.it

Siena, spacciatore fermato dalla Polizia dopo un rocambolesco inseguimentoE’ stato fermato e denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla Polizia di Stato, dopo un rocambolesco inseguimento, uno straniero di 35 anni. E’ accaduto a Siena, lo scorso lune ... radiosienatv.it