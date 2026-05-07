Droga e pestaggio in cella in quattro davanti al giudice | uno patteggia tre anni e mezzo

Quattro persone sono state portate davanti al giudice in relazione a un episodio avvenuto nel carcere di Borgo San Nicola. Secondo quanto emerso, all’interno della struttura si sarebbero verificati episodi di spaccio di droga e l’uso di telefoni cellulari clandestini. Viene anche contestato un pestaggio, descritto come una caduta dal letto, avvenuto nella cella. Uno degli imputati ha scelto di patteggiare una pena di tre anni e mezzo di reclusione.

LECCE – Una storia costruita mattone su mattone dentro le mura del carcere di Borgo San Nicola: spaccio, telefoni nascosti nelle celle, minacce che arrivavano anche all’esterno e un pestaggio mascherato con una caduta dal letto. Ieri l’inchiesta, coordinata dalla sostituta procuratrice Rosaria.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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