A poche ore dalla scadenza del termine alle 12 in commissione, si sono presentati circa mille emendamenti alla legge elettorale, in prevalenza proposti dalle minoranze. L’opposizione si prepara a un fronte unito, con numerosi interventi per modificare il testo. La maggioranza, invece, si trova a dover gestire un’ampia serie di proposte di modifica, che puntano a cambiare vari aspetti della riforma in discussione.

L’opposizione prova a riscrivere la riforma della legge elettorale con una carica di emendamenti. A conti fatti, oggi allo scadere del termine alle 12 in commissione, potrebbero stanziarsi intorno al migliaio le proposte di modifica quasi tutte, appunto, delle minoranze. Dalla maggioranza dovrebbero, invece, arrivare solo poche correzioni più ‘tecniche’ a partire da quella riguardante il voto degli elettori di Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta e da una specifica sulla salvaguardia delle prerogative del capo dello Stato per quanto riguarda l’indicazione del premier che resta, comunque, un punto fermo della riforma. Nessun emendamento è atteso, invece, dai singoli di partiti di maggioranza. Il tema delle preferenze (sul quale insistono FdI ed Nm) verrà demandato all’Aula, come fa sapere il responsabile organizzativo del partito della premier, Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dossier legge elettorale. Raffica di emendamenti. L’opposizione sarà unita

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