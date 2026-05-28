Dossier legge elettorale L’opposizione fa muro Ma deve scegliere il leader

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’opposizione si oppone alla nuova legge elettorale, rifiutando di collaborare. La discussione si concentra sulla scelta di un leader in grado di rappresentare le posizioni contrarie. La questione è aperta e le parti sono ancora in fase di definizione. La legge attuale rimane in vigore mentre si cerca un accordo tra i diversi gruppi politici. La decisione finale sulla leadership potrebbe influenzare la strategia futura dell’opposizione.

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Roma, 28 maggio 2026 –  “Mi si nota di più se non mi presento proprio, o se arrivo e provo a guastare la festa?”. Il classico dilemma morettiano intrappola il Pd. Tradotto in tattica parlamentare: il 4 giugno lo Stabilicum 2.0 verrà incardinato in commissione Affari costituzionali alla Camera. L’opposizione si interroga: che fare? Alzare un muro di soli emendamenti soppressivi, sdegnando ogni compromesso, o infiltrarsi nelle crepe della maggioranza votando le preferenze? Lo scontro frontale è la via più coerente con la trincea del centrosinistra: “Improbabile collaborare”, taglia corto Giuseppe Conte, a cui fa eco Dario Franceschini (Pd): “Ci opporremo con nettezza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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