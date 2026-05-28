Dossier legge elettorale L’opposizione fa muro Ma deve scegliere il leader

Notizia in breve

L’opposizione si oppone alla nuova legge elettorale, rifiutando di collaborare. La discussione si concentra sulla scelta di un leader in grado di rappresentare le posizioni contrarie. La questione è aperta e le parti sono ancora in fase di definizione. La legge attuale rimane in vigore mentre si cerca un accordo tra i diversi gruppi politici. La decisione finale sulla leadership potrebbe influenzare la strategia futura dell’opposizione.