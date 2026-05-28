Dossier legge elettorale L’opposizione fa muro Ma deve scegliere il leader
L’opposizione si oppone alla nuova legge elettorale, rifiutando di collaborare. La discussione si concentra sulla scelta di un leader in grado di rappresentare le posizioni contrarie. La questione è aperta e le parti sono ancora in fase di definizione. La legge attuale rimane in vigore mentre si cerca un accordo tra i diversi gruppi politici. La decisione finale sulla leadership potrebbe influenzare la strategia futura dell’opposizione.
Roma, 28 maggio 2026 – “Mi si nota di più se non mi presento proprio, o se arrivo e provo a guastare la festa?”. Il classico dilemma morettiano intrappola il Pd. Tradotto in tattica parlamentare: il 4 giugno lo Stabilicum 2.0 verrà incardinato in commissione Affari costituzionali alla Camera. L’opposizione si interroga: che fare? Alzare un muro di soli emendamenti soppressivi, sdegnando ogni compromesso, o infiltrarsi nelle crepe della maggioranza votando le preferenze? Lo scontro frontale è la via più coerente con la trincea del centrosinistra: “Improbabile collaborare”, taglia corto Giuseppe Conte, a cui fa eco Dario Franceschini (Pd): “Ci opporremo con nettezza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
El Cartel de Sinaloa ya llegó al Caribe — y nadie lo quiere admitir | Análisis
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