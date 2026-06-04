La commissione Affari costituzionali della Camera si prepara ad approvare giovedì il ‘Bignami bis’ come testo base per la riforma della legge elettorale. Il centrodestra sta lavorando su emendamenti per modificare il provvedimento prima della votazione. La discussione si concentra su possibili cambiamenti al testo, che dovrebbe essere adottato senza sorprese. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sui dettagli delle modifiche proposte.

Giovedì, salvo sorprese, il ‘Bignami bis’ verrà adottato dalla commissione Affari costituzionali della Camera come testo base di riforma della legge elettorale. Il centrodestra, però, dopo aver ascoltato le ultime audizioni dei costituzionalisti, è già al lavoro per modificare, un’altra volta, le norme. Non ci sarà un nuovo testo base, assicurano fonti di maggioranza, ma piuttosto modifiche mirate per risolvere le criticità ancora presenti. In particolare, spiega un big di FdI vicino al dossier, si rimetterà mano al nodo del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta (i cittadini di queste due regioni infatti non possono concorrere alla definizione del premio di maggioranza). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, il centrodestra a lavoro su emendamenti per modificare Bignami bis

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