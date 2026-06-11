Dortmund e Aston Villa puntano Soulé | la Roma punta ai 40 milioni

Dortmund e Aston Villa hanno presentato offerte per il centrocampista della Roma, valutato circa 40 milioni di euro. La società giallorossa valuta la cessione come possibile entrata per il bilancio. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dalle proposte più concrete. La Roma non ha ancora ufficializzato la cessione. Il giocatore è sotto contratto con il club fino al 2026.

? Domande chiave? In Breve Matias Soulé nel mirino del Borussia Dortmund: il della Roma si accende. Il Borussia Dortmund punta Matias Soulé per rinforzare il proprio organico, innescando una possibile rivoluzione nel mercato della Roma. L’attaccante argentino della squadra giallorossa attira l’attenzione dei top club europei mentre la società capitolina cerca nuovi capitali attraverso diverse cessioni. La necessità di generare entrate finanziarie spinge il club giallorosso a valutare la vendita di alcuni elementi chiave. In questo scenario di mercato, il profilo di Soulé emerge come uno dei candidati principali per lasciare la Capitale. Il valore del giocatore, nato nel 2003, viene stimato dai dirigenti romani intorno ai 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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