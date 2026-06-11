Domenica scorsa, sui campi del Centro sportivo in via Agosti, si è disputata una partita tra Reggio United e un'altra squadra. Reggio United ha segnato due gol, vincendo la partita. La giornata ha visto anche momenti di incontro tra i giocatori, con attenzione ai valori di sportività e amicizia. La manifestazione ha coinvolto numerosi spettatori e appassionati presenti al campo.

Una straordinaria festa di sport, amicizia e valori educativi si è svolta domenica scorsa sui campi del Centro sportivo italiano in via Agosti. Dalle 9 alle 19, è andato in scena l’atto conclusivo delle finali del 59° Torneo Scolastico ’Don Giorgio Gualtieri’, la storica manifestazione di calcio giovanile che quest’anno ha assunto un sapore ancora più speciale, collocandosi a coronamento delle celebrazioni per l’80° anniversario del Csi di Reggio. Il significato della giornata è stato amplificato da un atteso ritorno a casa: erano infatti più di 10 anni che le finali dello Scolastico si disputavano lontano dai campi della sede centrale del Csi, che ieri sono invece tornati a essere il cuore pulsante del calcio giovanile reggiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppietta Reggio United. Lo Scolastico è ’roba’ sua

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