Okafor doppietta da sogno | Manchester United-Leeds 1-2 highlights
Durante la partita tra Manchester United e Leeds, un giocatore ha segnato due gol, uno dei quali con un tiro preciso e potente. La squadra di casa ha anche segnato un gol negli ultimi minuti del match. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha ottenuto tre punti grazie alle due reti dell’attaccante. Gli highlights mostrano le azioni salienti, tra cui le marcature e alcune occasioni per entrambe le squadre.
Gli highlights di Manchester United-Leeds 1-2: doppietta dell'ex Milan e Napoli Noah Okafor, poi il gol di Casemiro.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Okafor con una doppietta riporta sulla terra il Manchester UnitedOkafor con una doppietta riporta sulla terra il Manchester United Ricordate Okafor? Certo che lo ricordate.
Milan, ricordi Okafor? Doppietta nel teatro dei sogni per schiantare il Manchester UnitedIeri sera, nel 'Monday Night' della 32esima giornata di Premier League, il Manchester United ha perso in casa - 1-2 - contro il Leeds United.
PREMIER LEAGUE - Manchester United-Leeds 1-2, decisiva la doppietta dell'ex azzurro Okafor ift.tt/0MsxtXv x.com
Scatto salvezza del Leeds: Okafor incanta Old Trafford e sorprende il Manchester United - facebook.com facebook