Okafor doppietta da sogno | Manchester United-Leeds 1-2 highlights

Da gazzetta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Manchester United e Leeds, un giocatore ha segnato due gol, uno dei quali con un tiro preciso e potente. La squadra di casa ha anche segnato un gol negli ultimi minuti del match. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha ottenuto tre punti grazie alle due reti dell’attaccante. Gli highlights mostrano le azioni salienti, tra cui le marcature e alcune occasioni per entrambe le squadre.

Gli highlights di Manchester United-Leeds 1-2: doppietta dell'ex Milan e Napoli Noah Okafor, poi il gol di Casemiro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

okafor doppietta da sogno manchester united leeds 1 2 highlights
© Gazzetta.it - Okafor, doppietta da sogno: Manchester United-Leeds 1-2, highlights

Okafor con una doppietta riporta sulla terra il Manchester UnitedOkafor con una doppietta riporta sulla terra il Manchester United Ricordate Okafor? Certo che lo ricordate.

Milan, ricordi Okafor? Doppietta nel teatro dei sogni per schiantare il Manchester UnitedIeri sera, nel 'Monday Night' della 32esima giornata di Premier League, il Manchester United ha perso in casa - 1-2 - contro il Leeds United.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.