Okafor doppietta da sogno | Manchester United-Leeds 1-2 highlights

Durante la partita tra Manchester United e Leeds, un giocatore ha segnato due gol, uno dei quali con un tiro preciso e potente. La squadra di casa ha anche segnato un gol negli ultimi minuti del match. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha ottenuto tre punti grazie alle due reti dell’attaccante. Gli highlights mostrano le azioni salienti, tra cui le marcature e alcune occasioni per entrambe le squadre.