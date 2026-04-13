Moreno Martins dedica la doppietta al CT che lo ignorava | Bolivia fuori dai Mondiali per colpa sua

Durante una diretta televisiva, Marcelo Martins ha segnato una doppietta e ha dedicato i due gol al commissario tecnico della nazionale boliviana, accusandolo di avergli impedito di partecipare ai playoff mondiali. Martins ha affermato che la mancata qualificazione del team è dovuta alla decisione dell'allenatore di non convocarlo, aggiungendo che spera venga licenziato. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il giocatore e il tecnico.

Marcelo Martins si presenta in diretta davanti alle telecamere e dedica la sua doppietta al CT della Bolivia che non l'ha convocato per i playoff Mondiali: "Non ci siamo qualificati per colpa sua, speriamo lo licenzino".🔗 Leggi su Fanpage.it Italia fuori dai mondiali, Gattuso verso l’addio: nuovo CT in arrivoAncora una volta l’Italia resta fuori dai mondiali, la terza consecutiva dopo le edizioni del 2018 e del 2022. Italia fuori dai Mondiali, il toto ct dei milanesi: in pole ManciniA qualche giorno di distanza dalla sconfitta della nazionale italiana contro la Bosnia e dalla conseguente, dolorosa, eliminazione della formazione...