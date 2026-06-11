dopo le prove di imola fiducia a tutto gas

Dopo le prove di Imola, la squadra ottiene tre secondi posti in tre gare. Il weekend si è svolto sotto il sole, con temperature elevate e sforzi per affinare la vettura. Le competizioni si sono disputate in condizioni impegnative, ma i piloti sono riusciti a mantenere un ritmo costante. Nessun incidente grave, e i risultati sono stati confermati dalle classifiche ufficiali. La prestazione complessiva ha mostrato una buona tenuta in vista delle prossime sfide.

Tre gare, tre secondi posti che valgono oro. Weekend tosto al circuito di Imola, tra caldo e ricerca della messa a punto ideale. Grazie alla squadra siamo riusciti a trovare un setting performante che mi ha aiutato molto nelle gare. A parte una moto che era di un altro livello, abbiamo centrato ottimi punti, importanti per il campionato. Adesso pausa sino alla "racing night" di Misano. È così che Lorenzo Dalla Porta ha commentato i tre secondi posti conquistati lo scorso fine settimana ad Imola, in "gara 1", nella "sprint race" ed in "gara 2" del terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità. E se il rivale Andrea Mantovani ha potuto beneficiare di una moto con tutta probabilità più... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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