Prove di campionato Civitanovese a tutto gas Nacciarriti da applausi

Da sport.quotidiano.net 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita amichevole di campionato, la Civitanovese ha schierato una formazione composta da Luccerini, Donzelli, Moroni, Tiago Vallasciani, Luciani, Cerquozzi, Venturim, I. Vallasciani, Mannozzi, Del Rosso e Amici. La squadra ha mostrato un ritmo elevato, con Nacciarriti che ha ricevuto applausi per le sue prestazioni. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa.

0 CIVITANOVESE 3: Luccerini, Donzelli, Moroni, Tiago Vallasciani, Luciani, Cerquozzi, Venturim, I. Vallasciani, Mannozzi, Del Rosso, Amici. Sono subentrati: Del Moro, Magliulo, Diomedi, Ricci, Ercoli, Parmegiani, Rocchi, Rosa, Scorolli, Shakaj. All. Mengoni. CIVITANOVESE: Massenz, Lorenzoni, Romero, Martiarena, Barone, D’Ancora, Pensalfini, Baiocco, Piccinin, De Olivera, Ardemagni. Sono subentrati: Servalli, Bartolocci, Calvet, Nacciarriti, Franco, Cancellieri, Pompili, Renzi, Sciarra, Malaccari, Mendes. All. Silva. Reti: 7’st, 13’st e 35’st Nacciarriti. Nacciarriti show nell’allenamento congiunto di Porto Sant’Elpidio. L’esterno subentra e sigla una tripletta di buon auspicio in vista di mercoledì, quando si recupererà la gara contro il Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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