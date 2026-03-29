Prove di campionato Civitanovese a tutto gas Nacciarriti da applausi

Nella partita amichevole di campionato, la Civitanovese ha schierato una formazione composta da Luccerini, Donzelli, Moroni, Tiago Vallasciani, Luciani, Cerquozzi, Venturim, I. Vallasciani, Mannozzi, Del Rosso e Amici. La squadra ha mostrato un ritmo elevato, con Nacciarriti che ha ricevuto applausi per le sue prestazioni. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa.

0 CIVITANOVESE 3: Luccerini, Donzelli, Moroni, Tiago Vallasciani, Luciani, Cerquozzi, Venturim, I. Vallasciani, Mannozzi, Del Rosso, Amici. Sono subentrati: Del Moro, Magliulo, Diomedi, Ricci, Ercoli, Parmegiani, Rocchi, Rosa, Scorolli, Shakaj. All. Mengoni. CIVITANOVESE: Massenz, Lorenzoni, Romero, Martiarena, Barone, D’Ancora, Pensalfini, Baiocco, Piccinin, De Olivera, Ardemagni. Sono subentrati: Servalli, Bartolocci, Calvet, Nacciarriti, Franco, Cancellieri, Pompili, Renzi, Sciarra, Malaccari, Mendes. All. Silva. Reti: 7’st, 13’st e 35’st Nacciarriti. Nacciarriti show nell’allenamento congiunto di Porto Sant’Elpidio. L’esterno subentra e sigla una tripletta di buon auspicio in vista di mercoledì, quando si recupererà la gara contro il Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prove di campionato. Civitanovese a tutto gas. Nacciarriti da applausi Articoli correlati Chimera Nuoto: gli Esordienti B da applausi al Campionato Toscano a SquadreArezzo, 18 marzo 2026 – Gli Esordienti B della Chimera Nuoto da applausi al Campionato Toscano a Squadre. Prosa da tutto esaurito, tanti applausi per Anna Valle e Gianmarco Saurino al MarrucinoLo spettacolo “Scandalo” è andato in scena sabato e domenica e ha concluso la prima stagione di repliche.