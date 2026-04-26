Dal Wec all’Aci Racing | un altro weekend a tutto gas all’autodromo di Imola
L'autodromo di Imola si prepara a un fine settimana intenso con due grandi eventi: il Wec e l’Aci Racing Weekend. Le piste si riempiranno di auto da corsa e di appassionati che seguiranno da vicino le competizioni in programma. Entrambi gli eventi portano nel circuito numerosi piloti e team, pronti a sfidarsi in diverse categorie di gara. La giornata promette un susseguirsi di emozioni per gli amanti delle competizioni motoristiche.
Dal Wec all’Aci Racing Weekend. Per l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è un altro weekend a tutto gas. In pista le categorie Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Campionato Italiano Sport Prototipi, TCR Italy, Porsche Carrera Cup Italia, TopJet Formula 2000. Sabato vittoria autorevole.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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