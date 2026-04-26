Dal Wec all’Aci Racing | un altro weekend a tutto gas all’autodromo di Imola

L'autodromo di Imola si prepara a un fine settimana intenso con due grandi eventi: il Wec e l’Aci Racing Weekend. Le piste si riempiranno di auto da corsa e di appassionati che seguiranno da vicino le competizioni in programma. Entrambi gli eventi portano nel circuito numerosi piloti e team, pronti a sfidarsi in diverse categorie di gara. La giornata promette un susseguirsi di emozioni per gli amanti delle competizioni motoristiche.