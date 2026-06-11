Donne scafiste | la nuova strategia del traffico di migranti

Le autorità stanno monitorando un aumento delle donne coinvolte come “scafiste” nel traffico di migranti. Secondo le indagini, alcune donne assumono ruoli di rilievo nell’organizzazione delle traversate via mare, tradizionalmente gestite da uomini. Questa nuova dinamica viene osservata in diversi punti di partenza, con evidenze di coinvolgimento diretto nelle operazioni di imbarco e trasporto. Le forze dell’ordine stanno analizzando i modi in cui queste donne vengono integrate nelle reti di traffico e le eventuali implicazioni legali.

di Francesca Galici – (www.ilgiornale.it) – Il mondo del business legato ai traffici irregolari di esseri umani è mutevole, fluido, si adatta ai tempi e alle usanze, per continuare a esistere ma anche per continuare ad avere appeal. Perché è innegabile che ne abbia ed è innegabile che eradicarlo è molto complesso. La struttura di queste organizzazioni di migranti è nota, è un triangolo in cui al vertice si trova la vera “testa” rappresentata il più delle volte dalla criminalità organizzata locale, che muove i fili e gestisce i traffici attraverso i suoi galoppini. Questi sono gli “agenti di zona” che a loro volta gestiscono la manodopera che organizza i migranti da imbarcare, sceglie le zone di partenza delle barche, trova le barche e anche le case in cui i migranti vengono raccolti prima della partenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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