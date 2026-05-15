Migranti in UE | flussi in calo del 40% con la nuova strategia europea

Negli ultimi mesi, i dati mostrano un calo del 40% nei flussi di migranti verso l’Unione Europea, risultato di una nuova strategia adottata dalle istituzioni europee. La riduzione si è verificata in un periodo in cui si sono registrati cambiamenti nelle rotte e nelle modalità di attraversamento del Mediterraneo. Allo stesso tempo, si osserva un aumento dei flussi nel Mediterraneo occidentale, con un incremento significativo rispetto ai mesi precedenti. Questi trend sono stati influenzati anche dal modello italiano, che ha avuto un ruolo nelle decisioni di Bruxelles.

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