Migranti in UE | flussi in calo del 40% con la nuova strategia europea
Negli ultimi mesi, i dati mostrano un calo del 40% nei flussi di migranti verso l’Unione Europea, risultato di una nuova strategia adottata dalle istituzioni europee. La riduzione si è verificata in un periodo in cui si sono registrati cambiamenti nelle rotte e nelle modalità di attraversamento del Mediterraneo. Allo stesso tempo, si osserva un aumento dei flussi nel Mediterraneo occidentale, con un incremento significativo rispetto ai mesi precedenti. Questi trend sono stati influenzati anche dal modello italiano, che ha avuto un ruolo nelle decisioni di Bruxelles.
? Domande chiave Come ha fatto il modello italiano a influenzare le decisioni di Bruxelles?. Perché i flussi sono aumentati drasticamente nel Mediterraneo occidentale?. Quali nuovi accordi permetteranno rimpatri rapidi per i cittadini pakistani?. Cosa sta causando l'aumento delle partenze dalle coste dell'Algeria?.? In Breve Mediterraneo centrale: calo del 46% con 8.500 arrivi registrati da Libia, Bangladesh e Somalia.. Mediterraneo occidentale: flussi in crescita del 50% con 5.200 arrivi via Algeria.. Pakistan inserito tra i paesi sicuri per rimpatri rapidi secondo norme UE.. Bilancio vittime nel mare: 1200 morti registrati dall'inizio del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Meloni: “Il traffico di migranti è una nuova forma di schiavitù. L’Europa deve agire”
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