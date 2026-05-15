Migranti in UE | flussi in calo del 40% con la nuova strategia europea

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, i dati mostrano un calo del 40% nei flussi di migranti verso l’Unione Europea, risultato di una nuova strategia adottata dalle istituzioni europee. La riduzione si è verificata in un periodo in cui si sono registrati cambiamenti nelle rotte e nelle modalità di attraversamento del Mediterraneo. Allo stesso tempo, si osserva un aumento dei flussi nel Mediterraneo occidentale, con un incremento significativo rispetto ai mesi precedenti. Questi trend sono stati influenzati anche dal modello italiano, che ha avuto un ruolo nelle decisioni di Bruxelles.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come ha fatto il modello italiano a influenzare le decisioni di Bruxelles?. Perché i flussi sono aumentati drasticamente nel Mediterraneo occidentale?. Quali nuovi accordi permetteranno rimpatri rapidi per i cittadini pakistani?. Cosa sta causando l'aumento delle partenze dalle coste dell'Algeria?.? In Breve Mediterraneo centrale: calo del 46% con 8.500 arrivi registrati da Libia, Bangladesh e Somalia.. Mediterraneo occidentale: flussi in crescita del 50% con 5.200 arrivi via Algeria.. Pakistan inserito tra i paesi sicuri per rimpatri rapidi secondo norme UE.. Bilancio vittime nel mare: 1200 morti registrati dall'inizio del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

migranti in ue flussi in calo del 40 con la nuova strategia europea
© Ameve.eu - Migranti in UE: flussi in calo del 40% con la nuova strategia europea
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meloni: “Il traffico di migranti è una nuova forma di schiavitù. L’Europa deve agire”

Video Meloni: “Il traffico di migranti è una nuova forma di schiavitù. L’Europa deve agire”

Sullo stesso argomento

Migranti, la Corte Ue gela sinistra e toghe rosse: il protocollo Italia-Albania «compatibili con la normativa europea»Arriva dalla Corte di Giustizia Ue l’ultima conferma sulla validità del protocollo Italia-Albania.

Migranti, la Ue svolta a destra. Meloni detta la linea: regole ferree per bloccare i flussi dal Medio OrienteLa Ue, per una volta, sembra muoversi unitariamente sul fronte dei migranti, sia per la gestione dei flussi migratori da paesi terzi rispetto...

migranti in ue flussiImmigrazione, il pragmatismo italiano in Ue premia: ingressi irregolari giù del 40%I dati Frontex del primo quadrimestre 2026 confermano la netta diminuzione degli arrivi: 28.500 quest’anno contro gli oltre 47.000 del 2025 nello stesso periodo ... ilgiornale.it

Tunisia e Ue, Perrone: Non deleghiamo a Tunisi la gestione dei migrantiRoma, 6 maggio 2026 - L’Unione europea non intende affidare alla Tunisia la gestione della migrazione irregolare per conto dell’Europa. A chiarirlo è stato l’ambasciatore dell’Ue a Tunisi, Giuseppe ... stranieriinitalia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web