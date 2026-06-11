La Siaarti ha evidenziato differenze nelle cure per il dolore cronico tra Sicilia e Piemonte. Le modalità di trattamento variano a seconda della regione, e il codice postale può influenzare l'accesso alle prestazioni sanitarie. La denuncia si concentra sulle disuguaglianze territoriali che incidono sui diritti dei pazienti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui criteri o sui parametri che determinano tali differenze.

? Domande chiave? In Breve Dieci milioni di italiani affetti da dolore cronico: la battaglia della Siaarti per l’equità nelle cure. Circa dieci milioni di cittadini convivono in Italia con il dolore cronico, una condizione che trasforma la quotidianità in una lotta costante per il sonno, il lavoro e la socialità. La Siaarti, ovvero la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, ha lanciato un allarme sociale e sanitario, denunciando come la geografia del territorio determini oggi il diritto alla salute. Attraverso una richiesta formale alle istituzioni, la società scientifica punta a colmare il divario tra le norme vigenti e l’effettiva applicazione dei servizi medici su scala nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolore cronico: la Siaarti denuncia le disuguaglianze nelle cure

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