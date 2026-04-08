Dolore cronico Bignami Siaarti | Ia e tecnologie digitali per cure più personalizzate

Da webmagazine24.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le intelligenze artificiali e le tecnologie digitali vengono sempre più utilizzate nella cura del dolore cronico. Un esperto ha spiegato che queste innovazioni permettono di offrire trattamenti più mirati e personalizzati per i pazienti. La discussione si concentra sulle applicazioni pratiche di queste tecnologie nel campo medico, evidenziando un crescente impiego di strumenti digitali per migliorare le cure.

(Adnkronos) – Ia e tecnologie digitali stanno diventando strumenti sempre più decisivi nella terapia del dolore. "Abbiamo l'uso dell'intelligenza artificiale generativa, che facilita l'interazione con i pazienti, e quella predittiva, che consente di stratificare il rischio. Accanto all'Ia, strumenti come telemedicina, teleconsulto e dispositivi indossabili permettono un monitoraggio continuo dei parametri clinici. Mettiamo insieme tutte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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