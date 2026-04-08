Le tecnologie digitali stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di trattamento per il dolore cronico. Durante un evento a Riccione, un esperto di una società internazionale di anestesia ha sottolineato come queste innovazioni possano contribuire a creare percorsi di cura più personalizzati. La discussione si è concentrata sull’integrazione di strumenti digitali per migliorare l’efficacia delle terapie nel campo del dolore.

Riccione, 8 apr. (Adnkronos Salute) - Ia e tecnologie digitali stanno diventando strumenti sempre più decisivi nella terapia del dolore. "Abbiamo l'uso dell'intelligenza artificiale generativa, che facilita l'interazione con i pazienti, e quella predittiva, che consente di stratificare il rischio. Accanto all'Ia, strumenti come telemedicina, teleconsulto e dispositivi indossabili permettono un monitoraggio continuo dei parametri clinici. Mettiamo insieme tutte queste informazioni e miglioriamo i modelli: questo significca migliorare l'outcome dei pazienti con dolore cronico". Così Elena Bignami, presidente della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dolore cronico, Bignami (Siaarti): "La e tecnologie digitali per cure più personalizzate"

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Temi più discussi: Dall’IA alla medicina rigenerativa: come cambia la terapia del dolore. Congresso SIAARTI; 10milioni di Italiani vivono con il dolore cronico. Dall’08 aprile 2026, a Riccione, Anestesisti-Rianimatori a confronto sulle risposte; Dolore cronico per 10 mln di italiani, oltre 400 anestesisti a Riccione per congresso Siaarti.

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DOLORE CRONICO: PERCHÉ IL RIPOSO NON BASTA Il dolore cronico non migliora perché resti fermo all’infinito , né perché inserisci qualche esercizio in modo casuale . Migliora quando ricostruisci la tua capacità di carico , cioè la quantità di forza, - facebook.com facebook

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