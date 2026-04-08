Dolore cronico Bignami Siaarti | La e tecnologie digitali per cure più personalizzate

Da iltempo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tecnologie digitali stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di trattamento per il dolore cronico. Durante un evento a Riccione, un esperto di una società internazionale di anestesia ha sottolineato come queste innovazioni possano contribuire a creare percorsi di cura più personalizzati. La discussione si è concentrata sull’integrazione di strumenti digitali per migliorare l’efficacia delle terapie nel campo del dolore.

Riccione, 8 apr. (Adnkronos Salute) - Ia e tecnologie digitali stanno diventando strumenti sempre più decisivi nella terapia del dolore. "Abbiamo l'uso dell'intelligenza artificiale generativa, che facilita l'interazione con i pazienti, e quella predittiva, che consente di stratificare il rischio. Accanto all'Ia, strumenti come telemedicina, teleconsulto e dispositivi indossabili permettono un monitoraggio continuo dei parametri clinici. Mettiamo insieme tutte queste informazioni e miglioriamo i modelli: questo significca migliorare l'outcome dei pazienti con dolore cronico". Così Elena Bignami, presidente della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Dolore cronico, Bignami (Siaarti): "La e tecnologie digitali per cure più personalizzate"

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