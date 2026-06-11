Lavoro Il dl lavoro in votazione ieri alla camera mediante il ricorso alla fiducia (la 119esima dall’inizio della legislatura) è una scatola vuota Lavoro Il dl lavoro in votazione ieri alla camera mediante il ricorso alla fiducia (la 119esima dall’inizio della legislatura) è una scatola vuota Il centrosinistra l’aveva definita una pantomima e così è stato. Il dl lavoro in votazione ieri alla camera mediante il ricorso alla fiducia (la 119esima dall’inizio della legislatura) è una scatola vuota. Come quelle di latta che rappresentavano biscotti e invece contenevano ago e filo. L’etichetta è altisonante, «salario giusto» l’ha chiamato Giorgia Meloni, ma la portata reale del provvedimento, cesellato a colpi di ordini del giorno ed emendamenti, come spesso accade sarà evidente dopo i decreti attuativi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Dl Primo maggio, gli ordini del giorno rimettono in gioco i «contratti pirata»

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