Decreto Primo Maggio Durigon | Contratti pirata piccola percentuale

Il governo sta preparando un decreto per affrontare il lavoro povero, anche se i dettagli non sono ancora definiti. Una delle misure previste riguarda la lotta contro il dumping contrattuale, che viene considerato una delle questioni da affrontare. Il ministro ha affermato che i contratti pirata rappresentano una piccola percentuale e si sta lavorando per introdurre strumenti di tutela. La proposta mira a garantire condizioni più eque per i lavoratori.

“Stiamo lavorando a un decreto che darà ristoro al lavoro povero, non è ancora deciso”, ma una delle misure “sarà per frenare il dilagare del dumping contrattuale”. Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a margine del Forum di Confcommercio, rispondendo ai giornalisti sul provvedimento annunciato dal governo in vista del primo maggio. Per Durigon però i contratti pirata sono “una piccola percentuale del lavoro povero”. A chi gli chiedeva in che modo intende agire il governo, Durigon ha replicato che “ non si può fare una legge sulla rappresentanza per decreto “. “Credo – ha aggiunto l’esponente della Lega – che in Italia abbiamo una grande rappresentanza dei contratti buoni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Decreto Primo Maggio, Durigon: "Contratti pirata piccola percentuale" Dl 1 maggio, Durigon: Via il dumping, non toccheremo rappresentanza Notizie correlate Decreto primo maggio, M5s: “Spalanca le porte ai contratti pirata legittimando lo sfruttamento del lavoro”Opposizioni contro il nuovo “decreto Primo maggio” con cui il governo Meloni punta ad attuare la delega sul salario minimo snaturandola, senza... Contratti pirata e dumping salariale La misura attesa per il primo MaggioSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Confcommercio frena sul decreto Primo maggio: Non ci servono spot; Decreto Primo maggio. Fuori i contratti pirata; Contratti pirata? Salta incontro al ministero. Governo al lavoro su decreto Primo Maggio; ADAPT - La pillola. Il decreto Primo maggio e la strategia del Governo Meloni sul lavoro e il lavoro povero. Decreto Primo maggio. Il governo frena sulla rappresentatività e i contrattiCgil, Cisl e Uil chiedono al Forum di Confcommercio di rinviare ogni modifica su contrattazione e rappresentatività: è in vista un accordo per ... huffingtonpost.it Decreto Primo maggio. Fuori i contratti pirataIl governo recupera il Jobs Act e rinuncia alla delega sul salario giusto: gli accordi più rappresentativi saranno riferimento per tutti. Altri otto mesi ... repubblica.it I rischi del governo sul decreto “Primo maggio” per la contrattazione. Parla Faioli (Cattolica). Di Davide Mattone La legge delega 144 scade venerdì 18 aprile ma il decreto non è stato ancora depositato. Il passaggio dal criterio della rappresentatività a quel facebook Il governo Meloni potrebbe approvare un nuovo decreto sul lavoro il Primo maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Tra i punti principali ci sarebbero la proroga del bonus giovani e una spinta all’occupazione femminile. Come dichiarato dalla premier Gi… ift.t x.com